Ein Bäcker aus dem Landkreis Börde hat den Ehrenpreis des Deutschen Bäckerhandwerks erhalten. Wie der Landesinnungsverband am Donnerstag mitteilte, wurde der Bäckermeister Denni Nitzschke aus Calvörde auf der "iba 2025" ausgezeichnet.

Insgesamt wurden 50 Innungsbäckereien mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet. Der 37 Jahre alte Denni Nitschke hatte seinen Betrieb 2010 in Calvörde gegründet; damals als jüngster Bäckermeister in Sachsen-Anhalt. Zur Bäckerei mit 20 Mitarbeitenden gehören ein Laden in Calvörde, ein Café und auch ein Verkaufswagen.