Inflation oder notwendige Preiskorrektur Bäcker stemmen sich gegen Billigkonkurrenz

Allerdings gibt es bereits jetzt Menschen, die darauf angewiesen sind, sich auf mit Hilfe von Nahrungsmittelspenden der Tafeln über Wasser zu halten, vor allem in den Städten, wo der Anteil an Selbstversorgern geringer ist, als in den ländlichen Regionen. Und auch wenn die Lebensmittelpreise steigen, so liegt Deutschland im europäischen Vergleich auf einem relativ guten Platz.

Der Vergleich zeigt aber auch deutlich: Je ärmer die Menschen sind, um so höher ist der Anteil der Nahrungsmittelkosten. So wundert es nicht, dass im europäischen Vergleich die Ausgaben für Nahrungsmittel in Rumänien mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland sind.