So willkürlich, wie der russische Präsident von einem Tag auf den anderen Ziele in der Ukraine bombardiert habe, so verfahre er auch in der Frage der Ernährungs-und Energiesicherheit. Baerbock betonte, wenn der Westen Sanktionsschritte ergreife, dann müssten sie so vorbereitet sein, dass man sie auf Dauer durchhalten könne.