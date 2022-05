Zugausfälle im Landkreis Börde Bahnstrecke Magdeburg–Haldensleben für Zugverkehr gesperrt

Im Landkreis Börde wird im Mai an den Bahnsteigen in Meitzendorf und Vahldorf gearbeitet. Beide Bahnhöfe werden in der Zeit nicht angefahren. Tagsüber ist der gesamte Streckenabschnitt Magdeburg–Haldensleben für den Zugverkehr gesperrt.