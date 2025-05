Bei Grabungen an der künftigen Stromtrasse " Südostlink " sind Archäologen im Landkreis Börde auf eine Opferdarbietung aus der späten Bronzezeit gestoßen. Vor rund 3.000 Jahren seien auf einer Anhöhe zwischen Bahrendorf und Sülldorf drei Schädel abgelegt worden, teilte das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie mit.

"Die Schädel wurden zusammen mit einem spätbronzezeitlichen Gefäß in einer Grube niedergelegt – an einer kleinen, immer wieder besonders beachteten Landschaftssituation", sagte Grabungsleiter Til Martens. Susanne Friederich, Abteilungsleiterin beim Landesamt für Archäologie, sagte, nun könne man anfangen, sich Gedanken zu machen, ob es sich um ein Opfer handelte und in welchem Zusammenhang die Schädel dort platziert wurden.