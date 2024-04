Sioux in Barleben Erster indirekter Intel-Zulieferer öffnet Niederlassung

03. April 2024, 18:17 Uhr

Die Investition von Intel soll auch viele Zulieferer nach Sachsen-Anhalt holen. So die Hoffnung der Landesregierung und es scheint sich etwas zu tun. In Barleben hat in dieser Woche die niederländische Firma Sioux mit ihren ersten Mitarbeitern ihren neuen Standort in Betrieb genommen.