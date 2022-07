Verschiedene Temperaturbereiche würden dabei auch den Umgang mit sensiblen Arzneimitteln ermöglichen, sagte Dirk Berlemann, Chef des Fiege-Geschäftsbereichs Healthcare. "Das Highlight des Standorts ist aber sicherlich das Handling von Betäubungsmitteln. Dafür erfüllen wir allerhöchste Anforderungen in puncto Sicherheit und Dokumentation", so Berlemann weiter.

Der Logistikdienstleister achtet nach eigenen Angaben beim Bau des neuen Standortes, der über eine gute Anbindung an die A2 in Richtung Hannover und Berlin sowie eine gute Anbindung an die A14 verfügen wird, zudem auf Aspekte der Nachhaltigkeit.