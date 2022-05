In den kommenden Monaten sollen umfangreiche Sanierungsarbeiten auf der Bundesstraße 189 erfolgen. Das teilte das Verkehrsministerium mit. Für knapp 2,8 Millionen Euro werde die Fahrbahn aller vier Spuren erneuert. Dabei wird die alte Asphaltdecke vier Zentimeter tief abgefräst und anschließend in gleicher Stärke neu aufgebracht.

Zuerst soll die Fahrbahn in Richtung Stendal in Angriff genommen werden. Dort erstreckt sich der 3,5 Kilometer lange Bauabschnitt exakt vom Abzweig der L 48 (AS Barleben) bis zur L 47 (AS Meitzendorf). Anschließend wird die Gegenfahrbahn saniert. Hier wird schon an der Brücke über die Kleine Sülze bei Barleben mit den Arbeiten begonnen, sodass rund 4,3 Kilometer Straße saniert werden.