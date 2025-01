Die Bodelschwingh-Behindertenhilfe in Wolmirstedt im Landkreis Börde hat Insolvenz beantragt. Wie Geschäftsführer Swen Pazina mitteilte, bleiben aber alle Einrichtungen in Wolmirstedt ohne Einschränkungen geöffnet. Für die 400 Menschen, die hier in Werkstätten und Wohnungen betreut werden, ändere sich zunächst nichts. Auch die Löhne der rund 160 Beschäftigten würden aus dem Insolvenzgeld in den kommenden Monaten weiter gezahlt.