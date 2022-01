Der Unfall ereignete sich in einem Privatweg zwischen Klein Wanzleben und Meindorf im Landkreis Börde. Zum Zeitpunkt des Unfalls hatte der Transporter-Fahrer einen Blutalkoholgehalt von 0,78 Promille, hieß es im ersten Urteil. Wegen überhöhter Geschwindigkeit und der alkoholbedingt verminderten Reaktionsfähigkeit sei er in einer unübersichtlichen Rechtskurve mit einem ihm entgegenkommenden E-Bike-Fahrer zusammengestoßen, stellte der Richter am Amtsgericht fest.