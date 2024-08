Die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt warnt deshalb vor dem Internetportal "Klempner Verbund". Den Angaben zufolge gibt es in ganz Deutschland lokale Ableger des Unternehmens, so auch in Wolmirstedt und in Halle. Beide Unternehmen seien nicht registriert. Bei der Firma in Halle existiere nicht einmal die im Impressum angegebene Adresse.