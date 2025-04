Einer der ersten "Bürohunde" im Landkreis Börde ist nach Angaben der Kreisverwaltung Loki, ein vierjähriger Teckel. Er begleitet Besitzerin Anke Wittekopf an zwei bis drei Tagen pro Woche ins Büro. Loki ist laut "seinem Frauchen" ruhig, gut erzogen und sehr anpassungsfähig. "Er ist ein wahrer Teamplayer und hat das Büroklima sofort bereichert“, so Wittekopf. Er sorge auch dafür, dass Menschen ins Gespräch kommen und habe einfach eine positive Wirkung auf seine Umwelt.

Im "normalen Leben" ist Loki seit 2023 der ausgebildete Kadaversuchhund des Landkreises Börde. Er kann seuchenverdächtige Tierkadaver aufspüren, wie etwa bei der Schweinepest. Infizierte Tiere können so schnell isoliert und fachgerecht beseitigt werden. Geschult wurde der Teckel an der Diensthundführerschule der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt in Pretzsch.