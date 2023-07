Nach den Worten von Luftfahrt-Experte Tasler deuten einige Bilder des Vorfalls auch darauf hin, dass Treibstoff abgelassen wurde: "Da kann man auf den Bildern links und rechts am Flügel lange weiße Schweife sehen – genau an der Stelle, wo auch die Stutzen für den Treibstoff-Ablass bei der 747 zu finden sind. Das Flugzeug ist tatsächlich so konstruiert, dass man den Treibstoff eben auch im Notfall ablassen kann."

Der Jumbo-Jet musste nach seinem Start zurück zum Flughafen Leipzig/Halle. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Da das Kerosin in 3.000 Metern Flughöhe stark verwirbelt werde, komme am Boden in der Regel aber nicht viel an. Es bleibe eher in der Atmosphäre. Tasler sagte, so etwas passiere regelmäßig. Der Ablass von Sprit sei ein Standard-Prozedere, das alle Piloten auch regelmäßig trainieren: "Dass man so etwas aber bei bestem Wetter auch mal über Sachsen-Anhalt sieht, das ist dann schon etwas Besonderes, aber sicherheitstechnisch ein ganz normales Verfahren. Da muss sich keiner Sorgen machen. So etwas passiert fast täglich auf der ganzen Welt."