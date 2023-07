Am Dienstagabend war am nördlichen Sachsen-Anhalt-Himmel mehrere Stunden ein Flugzeug zu sehen.

Die Fracht-Maschine der Kalitta Air war auf dem Weg nach Cincinatti in den USA.

Die niedrige Höhe der Maschine im Himmel könnte einem Experten zufolge auf Probleme mit der Druckkabine hindeuten.

Über dem Landkreis Börde und der Altmark ist am Dienstagabend für mehrere Stunden ein Frachtflugzeug gekreist. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT war die Boeing 747 gegen 20:30 Uhr am Flughafen Leipzig/Halle gestartet und auf dem Weg in die USA.

Wie der Sprecher des Flughafens Leipzig/Halle, Arne Schwerin, MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch mitteilte, war die Fracht-Maschine der Kalitta Air auf dem Weg nach Cincinatti in den USA. Demnach hatte der Pilot kurz nach dem Start technische Probleme gemeldet und sich zur Rückkehr entschlossen. Zu dem Zeitpunkt sei die Maschine aber noch zu schwer für die Landung gewesen.

Mehrere Schleifen über Magdeburg bis nach Bismark

Um Treibstoff zu verbrauchen und somit leichter zu werden, sei der Pilot drei große Schleifen geflogen und dann gegen 22:30 Uhr sicher auf dem Flughafen Leipzig/Halle gelandet. Bildrechte: MDR/Max Schörm/FlightAware

Wie aus Daten des Echtzeit-Dienstes "FlightAware" hervorgeht, flog die Boeing die Schleifen von Magdeburg bis nach Bismark im Landkreis Stendal. Nutzerinnen und Nutzer mehrerer Facebook-Gruppen tauschten sich bereits am Abend über das kreisende Flugzeug aus. Nach gut zwei Stunden setzte die Maschine K4698 schließlich wieder am Flughafen Leipzig/Halle auf, zeigen die Echtzeit-Daten.

Deutsche Flugsicherung bestätigt Ablassen von Treibstoff

Wie die Deutsche Luftsicherung MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwochabend bestätigte, ist bei dem Flug auch Treibstoff abgelassen worden. Einer Liste des Luftfahrt-Bundesamtes zufolge handelt es sich um eine Menge von 94 Tonnen. Im Vergleich zu den Einträgen in der Vergangenheit ist dieser Wert eher hoch. So waren der Liste zufolge zuletzt am 6. Juli im westlichen Teil von Baden-Württemberg und dem südlichen Teil von Rheinland-Pfalz 30 Tonnen Treibstoff abgelassen worden. Grund dafür war ebenfalls ein technisches Problem.

Nach den Worten von den auf Luftfahrt spezialisierten MDR-SACHSEN-ANHALT-Reporter Thomas Tasler hatten auch einige Bilder des Vorfalls darauf hingewiesen, dass Treibstoff abgelassen wurde: "Da kann man auf den Bildern links und rechts am Flügel lange weiße Schweife sehen – genau an der Stelle, wo auch die Stutzen für den Treibstoff-Ablass bei der 747 zu finden sind. Das Flugzeug ist tatsächlich so konstruiert, dass man den Treibstoff eben auch im Notfall ablassen kann." Das über der Börde und Altmark kreisende Frachtflugzeug war am Dienstagabend Gesprächsthema. (Originalfoto vom Flugzeug) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ein Sprecher des Flughafen Leipzig/Halle sagte, dass das Ablassen von Treibstoff "ärgerlich" ist, wenn es durchgeführt worden sei. Zuvor war der Flughafen Aussagen am Mittwochmorgen zufolge noch davon ausgegangen, dass die Runden gedreht wurden, um Treibstoff zu verbrauchen anstatt sogenanntes Fuel Dumping durchzuführen.

Treibstoff kommt in der Regel nicht am Boden an

Der Jumbo-Jet musste nach seinem Start zurück zum Flughafen Leipzig/Halle. (Symbolbild) Bildrechte: dpa Da das Kerosin in 3.000 Metern Flughöhe stark verwirbelt werde, komme am Boden in der Regel aber nicht viel an. Es bleibe eher in der Atmosphäre. Tasler sagte, so etwas passiere regelmäßig. Der Ablass von Sprit sei ein Standard-Prozedere, das alle Piloten auch regelmäßig trainieren: "Dass man so etwas aber bei bestem Wetter auch mal über Sachsen-Anhalt sieht, das ist dann schon etwas Besonderes, aber sicherheitstechnisch ein ganz normales Verfahren. Da muss sich keiner Sorgen machen. So etwas passiert fast täglich auf der ganzen Welt."

Spekulationen um die Maschine und ihrem Tiefflug

Offen blieb bisher, um welche technischen Probleme es sich handelte. Die Fluggesellschaft wollte sich dazu bislang nicht äußern. Auch der Flughafen Leipzig/Halle hatte keine Informationen darüber.

Thomas Tasler Bildrechte: MDR/punctum.Fotografie/Alexander Schmidt Tasler hält es aber für möglich, dass es Probleme mit der Druckkabine gab. Als Indiz nannte Tasler, dass das Flugzeug die ganze Zeit auf einer Höhe von etwa 3.000 Metern geflogen ist. Bis zu dieser Höhe kann man demnach ohne Druckkabine fliegen, ohne Probleme mit dem niedrigen Sauerstoff in der Luft zu kriegen.