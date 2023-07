Die Boeing 747 der amerikanischen Airline Kalitta Air war am Dienstagabend am Flughafen Leipzig/Halle in Richtung Cincinatti in den USA gestartet. Kurz nach dem Start hatte der Pilot technische Probleme gemeldet und sich zur Rückkehr entschlossen. Zu dem Zeitpunkt war die Maschine aber noch zu schwer für die Landung.