Landkreis Börde Brandserie in Wolmirstedt: Jugendclub durch Feuer zerstört

14. März 2025, 17:33 Uhr

In Elbeu musste die Feuerwehr am Donnerstagabend zu einem Einsatz ausrücken. Dort brannte das Haus eines Jugendclubs ab. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. In den vergangenen Wochen hat es in der Stadt Wolmirstedt, zu der Elbeu gehört, mehrere Brände gegeben.