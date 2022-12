Wegen einer millitärischen Übung wird die Heidestraße – also die Verbindung zwischen der Bundesstraße 71 und der Bundesstraße 189 bei Colbitz – von Montag (12. Dezember) ab 8 Uhr bis Mittwoch um 15 Uhr gesperrt. Laut Gefechtsübungs-Zentrum der Bundeswehr ist die Sperrung notwendig, da in dieser Zeit häufig Kettenfahrzeuge die Straße queren und das zu gefährlich für den zivilen Verkehr sei. Die Zufahrt zur Ortslage Hütten sowie zum Truppenlager Planken wird aus Richtung B71 möglich sein.

Im letzten Übungsdurchgang des Jahres trainieren die Soldatinnen und Soldaten aus dem verstärkten Panzergrenadierbataillon 391 aus Bad Salzungen in der Altmark und in Thüringen. Mit den Schützenpanzern Marder, den Kampfpanzern Leopard und anderen Gefechtsfahrzeugen üben sie das gemeinsame Gefecht. Dabei treten sie gegen den schlagkräftigen Ausbildungsverband als Gegner an.