Geduckt, mit angespannten Blicken bewegen sich die Soldaten durch enge, dunkle Gänge. Das dumpfe Echo von Schüssen, Kommandos, das Klirren von Ausrüstung – es sind Trainingsbedingungen, die dem Ernstfall gefährlich nahekommen. In der Colbitz-Letzlinger Heide übt die Bundeswehr den Stellungskampf – und das in einem der aufwendigsten Projekte dieser Art seit Jahrzehnten.

Dafür wird das System noch während des Baus fortlaufend evaluiert. "Alle 20, 50, 100 Meter sammeln wir Erkenntnisse, die wir in den weiteren Bau einfließen lassen", so Diehl. Diese fließen nicht nur in die praktische Ausbildung ein, sondern sollen auch Eingang in militärische Vorschriften finden.