Oft schwierige Ermittlungen Diebe brechen besonders häufig in der Börde in Solarparks ein

14. August 2024, 15:49 Uhr

In Sachsen-Anhalt sind im ersten Halbjahr 24 Einbrüche in Solarparks verübt worden. Am häufigsten schlugen Diebe dabei im Landkreis Börde zu. In diesem Jahr gab es dort mindestens 15 Fälle, mehr als in allen anderen Kreisen zusammen. Die Polizei vermutet Profis am Werk. Sie stehlen Buntmetalle, Solarpanele und technische Bauteile wie Wechselrichter.