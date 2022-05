Das Fenster steht offen und die Vögel zwitschern draußen. In Nicos Wohnzimmer steht eine Palettencouch, riesige Palmen, die genauso groß sind wie er sowie ein Aquarium mit seiner Schildkröte. In seiner ersten eigenen Wohnung wohnt er allein.

Nico ist 27 Jahre, ist in Calvörde aufgewachsen, lebt und arbeitet dort als Bäcker. Für Nico kommt ein Leben in der Stadt nicht in Frage. Seine Lehre hat er auch in Calvörde absolviert.

Nico will nicht weg

Er ist immer noch im gleichen Betrieb. "Durch meine zwei Praktika wollte ich Bäcker werden. Es hat mir Spaß gemacht", sagt er MDR SACHSEN-ANHALT. Zudem findet er, dass das Handwerk sonst ausstirbt, gerade auf dem Dorf. Die Lehre bei Großbäckern in der Stadt wollte er nicht antreten:

Das ist für mich kein Handwerk mehr – da bist du nur Anlagenführer und drückst Knöpfe Nico 27-jähriger Bäcker aus Calvörde

Er und seine Kollegen kneten alles mit der Hand selbst. Am liebsten macht er Hefeteigkuchen. "Der geht am besten", meint er. Bei den gängigen Sorten Bienenstich, Polter- und Zuckerkuchen variiert Nico oft. Mal gefüllt mit Créme und manchmal ganz klassisch. Nach zehn Jahren als Bäcker im Ort weiß er, dass die Calvörder ihren Apfelkuchen lieber ohne Streusel essen. Nico aus Calvörde schaut dem Fenster seiner Wohnung. Bildrechte: Saskia Lohöfer

Kurze Wege im Ort

Von seiner Wohnung aus geht er fünf Minuten zur Backstube. Die kurzen Wege sind Nico wichtig. Auch zum Einkaufen im Ort nutzt er nur selten das Auto. "Wenn ich keine Lust habe die Sachen durchs Dorf zu schleppen oder bei größeren Dingen, dann nehme ich das Auto", sagt der 27-Jährige.

Wann er das letzte Mal in der nächstgrößeren Stadt war, weiß er nicht mehr. Für ihn hat der Ort alles was er braucht. "Wenn es noch einen China-Imbiss gäbe, wäre es perfekt!"

Schon das Kleinstadtleben ist nichts für ihn

Für seine Ausbildung musste er nach Dresden. "Es war schon cool, aber Stadt ist nicht meins." Das Miteinander im Dorf oder auf dem Land ist ihm wichtig. "Hier ist es gemütlicher, man kennt die Menschen und alle grüßen freundlich. Auch schon früher beim Einkaufen mit Oma." Im Ort kennt man sich untereinander. Die Anonymität in Großstädten meidet er. Er kann verstehen, dass vor allem Frauen in seinem Alter in der Stadt mehr Perspektive für die Karriere oder der Liebe sehen. Für ihn ist dieses Leben nichts.

Meine Großeltern sind auch schon hiergeblieben. Nico Bäcker aus Calvörde

Ein Ort, der alles fürs Leben bereit hält

Bald will er umziehen – natürlich nur innerhalb des Ort – in das Haus zu seinem Papa. "Meine Großeltern sind auch schon hiergeblieben." Dem Flecken Calvörde mangelt es nicht an Einkaufsmöglichkeiten. Ebenso gibt es Allgemein- und Zahnärzte, eine Tankstelle, ein Bistro, eine Friseurin sowie eine Poststation und natürlichen eine Bäckerei. Die Kinder kommen im Kindergarten, in der Schule und im Hort unter. Alles was nötig ist, hält der Ort bereit. Erreichbar ist alles mit dem Fahrrad.

Die evangelische Kirche St.-Georg steht neben dem Marktplatz. Bildrechte: Saskia Lohöfer Viele seiner Freunde sind nicht weggegangen und wohnen in Calvörde. Oft sind es die männlichen Freunde, die den Ort nicht verlassen haben oder für die Ausbildung nicht in die Stadt gezogen sind. Aus seinem Abschlussjahrgang haben nur eine Handvoll Schüler die Umgebung verlassen.

Probiers‘ mal mit Gewohnheit

Nicos Lieblingsort ist die Schleuse am Spornsteg an der Ohre. Dort stehen Holzbänke zum Verweilen. "Da ist es ruhig und so viele Plätze für ältere Jugendliche gibt es ja nicht", sagt Nico. Auf dem Weg in seinen Garten trifft er Freunde auf dem Marktplatz. Gemeinsam wird noch schnell eine Zigarette geraucht. Die nächsten Bekannten halten schon mit dem Auto an und begrüßen die Runde.

Nebenan steht ein blauer Fischverkaufswagen mit einem Schwertfisch darauf. Seit über 15 Jahren der Gleiche. Er gehört schon zum Bild von Ort. Der Kirchturm am Markt sei schon etwas besonders, so Nico. "Der ist schon der größte hier in der Gegend." Mit gut 30 Metern ist die St.-Georgs-Kirche schon jahrhundertelang das Wahrzeichen Calvördes.

Nico sitzt am Rand seines grünen Trampolins. Bildrechte: Saskia Lohöfer Keine zehn Minuten dauert der Fußmarsch zum Garten. Nico hat sich vor vier Jahren einen Kleingarten geholt. "Hallo Nico!" schreit ein kleiner Junge quer durch den Nachbarsgarten. Dieser besucht den Bäcker oft um Trampolin zu springen. Auch alle anderen Nachbarn begrüßen Nico. Man kennt sich. Im Garten angekommen wird sich auf die Holzbänke gesetzt, die rund um die Feuerstelle stehen. "Der Garten ist eine Gemeinschaftssache“, erklärt er, "er ist hier für alle da." Mit "alle" meint er seine Freunde, die mit ihm gemeinsam sich um den Garten kümmern und gemeinsam Zeit doch verbringen.

Zum Bergfest werden Karten gespielt