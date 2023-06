Der Reihe nach: Die Sanierung der Velsdorfer Straße war schon mehr als zehn Jahre geplant. Der Landkreis Börde erneuert die Fahrbahn; die Nebenanlagen, wie Regenrinnen, Gräben oder Beleuchtung die Verbandsgemeinde Flechtingen. Die hat dafür mehrfach Kredite aufgenommen. Noch im Sommer soll die Straße frei gegeben werden. Aktueller Kostenpunkt für die Flechtinger Kasse: 1,2 Millionen Euro. Zudem wird Glasfaser in der Straße verlegt. Was eigentlich eine gute Sache sein sollte, wird für Bewohner zum Streitfall. Sie klagen.

Der Ärger der Anwohner mit dem Bauvorhaben dreht sich unter anderem um die Frage: Gab es vor den Bauarbeiten einen Gehweg in der Straße oder nicht? Ist dem nicht so, müssten die Anwohner für eine Erschließung zahlen. Beträge bis in den fünfstelligen Bereich würden fällig werden. Es handelt sich dann nicht mehr um die abgeschafften Straßenausbaubeiträge , sondern um einen Neubau, also einen Erschließungsbeitrag.

Ein Anwohner moniert, dass in den neu angelegten Gräben deutlich die Schotterdecke eines ehemaligen Weges zu sehen sei. Nachbar Martin Lellau ergänzt, seine Gäste hätten in der Vergangenheit Strafzettel für das "Parken auf Gehwegen erhalten", als sie ihre Autos am Trampelpfad geparkt hatten. Hierauf antwortet die Verbandsgemeinde nicht. In einem schriftlichen Statement an den MDR äußert sie sich allerdings zu den Erschließungsbeiträgen – Maßstab für die Gebührenerhebung war demnach der Ausbauzustand vor mehr als 30 Jahren: