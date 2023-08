Minderheit in Irland Hunderte Irish Traveller in Colbitz

Bereits im vergangenen Jahr hatten sich hunderte Irish Traveller am Schachtsee bei Wolmirsleben getroffen. Nun haben sich die irischen Nomaden auf einem Campingplatz bei Colbitz in der Börde niedergelassen. Anwohner und Dauercamper beschweren sich über Lärm, Müll und illegale Autorennen. Bei einem Unfall wurde eine Person schwer verletzt. Die Polizei hat deshalb ihre Kontrollen in der Gegend verstärkt.