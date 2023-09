Dem Duft des Dachses gefolgt

Als eines der ersten Gespanne gehen Udo Sauerbrey und Distel auf die Strecke. Distel ist mit ihren vier Jahren eine erfahrene Hündin. Erwartungsvoll jault sie in ihrer Box, als Udo Sauerbrey sich anzieht. "Sie ist aufgeregt", sagt Sauerbrey, während er die Leine fertigmacht. "Sie sagt: 'Da draußen ist Wald, da ist viel los.'" Dackel sind nicht nur beliebte Familienhunde, sondern werden auch bei der Jagd gern eingesetzt. Bildrechte: MDR/Annette Schneider-Solís

Als Distel endlich aus dem Auto springen darf, zieht sie an der Leine, es geht flink in Richtung Start. Die beiden verschwinden zielstrebig im Unterholz. Doch als die Hälfte der Zeit abgelaufen ist, klingelt bei der Schiedsrichterin am Ziel das Telefon: Udo Sauerbrey steigt aus. Für Distel war eine Dachsspur spannender als die Schweißspur, der sie folgen sollte. Die Verlockung war einfach zu groß. Nun ja, Teckel oder Dackel werden schließlich auch Dachshunde genannt.

Zeit zu knapp

Besser läuft es für Georg Threde. Seine Baronesse Rosi bleibt eisern auf der Fährte. Dort gibt es Wundgruben, die für den Hundeführer optisch und für den Dackel olfaktorisch, also durch den Blutgeruch, zu erkennen sind. Sie markieren eine Stelle, an der sich verletztes Wild niedergelegt und ausgeruht hat. Fünf Markierungen, sogenannte Verweiser, sind ebenfalls auf dem Kilometer versteckt. Die kleinen Holzscheiben sind mit Hirschblut markiert, damit die Hunde sie finden. Für Georg Threde und seine Dackdame Baronesse Rosi lief die Zeit kurz vorm Ziel ab. Bildrechte: MDR/Annette Schneider-Solís

Die Enttäuschung ist natürlich groß. Wir haben schließlich gearbeitet und geübt. Georg Threde

Es gilt, so viele wie möglich davon einzusammeln. Georg Threde und Rosi sind dem Ziel nah, als ihre Zeit abläuft. "Das ist umso tragischer", kommentiert Christoph Lins, der als Schiedsrichter am Zielpunkt wartet. "Die beiden sind auf der Fährte geblieben, das zeigt uns der Verweiser", bedauert er und hebt das Holzstück, das Georg Threde eingesammelt hat, in die Höhe. "Die Enttäuschung ist natürlich groß", gesteht Threde. "Wir haben schließlich gearbeitet und geübt."

Nur zwei von elf Gespannen lösen die Aufgabe

Zurück im Schloss Altenhausen. Dort findet sich ein Dackel-Mensch-Gespann nach dem anderen ein. Nur zwei tragen einen Eichenzweig am Jägerhut und an der Hundeleine. Das Zeichen dafür, dass sie es bis ins Ziel geschafft haben. Der Badener Wolfgang Smyrek mit seiner Uma und die Westfälin Agnes Bendik-Dijkstra mit Abel haben es geschafft. Wolfgang Smyrek hat die Strecke in nur 50 Minuten bewältigt, Agnes Bendik-Dijkstra in 60. Da die gebürtige Niederländerin aber fünf und der Badener nur einen Verweiser gefunden hat, ist das Dackel-Mensch-Team aus niederländischen Arnheim Bundessieger.

Es war sehr schwierig. Wir mussten immer wieder durch die Brombeeren. Agnes Bendik-Dijkstra

Bendik-Dijkstra ist glücklich. Es ist das erste Mal überhaupt, dass sie sich für die Bundessiegersuche qualifiziert hat. "Man liest das immer im Dackelblatt", sagt sie und steht nun selbst ganz oben auf dem Siegertreppchen. "Es war wirklich sehr schwierig", beschreibt sie die Prüfung rückblickend. "Schon am Anfang habe ich gedacht: 'Hier sollen wir lang?' Wir mussten immer wieder durch die Brombeeren, und ich dachte nur: 'Nein!'" Wolfgang Smyrek aus Baden mit Uma und Agnes Bendit-Dijkstra aus Westfahlen mit Abel folgten ihren Fährten als einzige bis zum Ende. Bildrechte: MDR/Annette Schneider-Solís

Auch die vielen Wildspuren, die für die Hunde Ablenkung bedeuten, kennt sie aus Westfahlen nicht. Doch Abel blieb eisern auf der Strecke. Die beiden sind gut eingespielt. Agnes Bendik-Dijkstra muss ihrem sechsjährigen Dackel blind vertrauen, denn die Spur ist für sie nicht sichtbar. "Manchmal will er mich veralbern. Dann sehe ich aber schon, wie er guckt. Ich spreche dann Niederländisch mit ihm. Und dann guckt er: 'Hm, gut, dann mache ich eben, was du sagst.'"

Viel Lob für die Organisatoren vom Teckelklub Flechtingen

Dass nur zwei von elf Gespannen ihre Aufgabe erfolgreich lösen konnten, spricht dafür, dass die Prüfung sehr anspruchsvoll war. Aber regelkonform, betont die Försterin und Dackelzüchterin Angela Kummert, die gemeinsam mit ihrem Team die Prüfung vorbereitet hat, für die private Waldbesitzer ihre Flächen zur Verfügung stellten.

Es ist die Königsklasse, die kann nicht leicht sein. Angela Kummert

"Es ist eben die Königsklasse, die kann nicht leicht sein", sagt Angela Kummert vom gastgebenden Teckelklub Letzlingen, der sich dem Landesverband Mecklenburg-Vorpommern angeschlossen hat. "Alle Starter haben sich im Vorfeld in ihren Landesverbänden durchgesetzt und sind gute Spürhunde. Aber hier mussten wir die Ansprüche noch einmal hochschrauben; immerhin haben wir einen Bundessieger gekürt." Die Jagdhornbläser aus Bebertal sorgten für einen würdigen Rahmen der Dackel-Bundessiegersuche in Altenhausen. Bildrechte: MDR/Annette Schneider-Solís