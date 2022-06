Landkreis Börde Kupferdiebe schlagen erneut in Solarpark zu

Immer wieder haben es Kriminelle auf Kupferkabel abgesehen. Aus einem Solarpark in Oschersleben wurden am Wochenende vier Kilometer Leitungsstränge herausgetrennt. Nicht zum ersten Mal sind Diebe auf diese Art vorgegangen. Ein ganz ähnlicher Fall ereignete sich vor Kurzem in Anhalt-Bitterfeld.