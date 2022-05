Landkreis Börde Diebe klettern in Windkraftanlagen und stehlen zwei Tonnen Kupferkabel

Im Landkreis Börde sind Unbekannte in zwei Windkraftanlagen geklettert und haben zwei Tonnen Kupferkabel gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereigneten sich die Taten zwischen dem 5. Mai und dem 30. Mai. Die Täter waren demnach 70 Meter in die Höhe geklettert, um in das Maschinenhaus der Anlagen zwischen Emden und Erxleben zu gelangen.