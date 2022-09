Tanja Schnurre vom Verein Diskurs aus Jena moderiert und leitet die Dorfgespräche hier in Dodendorf. Für sie ist gerade das "Abgeschnitten-Sein" von den Städten in fast allen Dörfern, die der Verein begleitet, ein Dauerbrenner: "Nahverkehr, Schulen, Ärzte, Cafés und Restaurants fallen weg, weil sie nicht mehr haltbar sind. Es wird weggespart."

Alles Orte, an denen Kommunikation stattfindet. Für Tanja Schnurre ist eine oft fehlende Kommunikation mit schuld, dass die Gesellschaft immer weiter auseinanderdriftet. Mit dem Dialog-Projekt "Dorfgespräche" soll in einer Gemeinschaft wieder mehr miteinander gesprochen werden.

"Einander zu verstehen, ist ein wichtiger Punkt", meint Schnurre. Verstehen könnte sich die Menschen aber nur, wenn sie miteinander reden. "Wir haben in den Dörfern in Thüringen und Sachsen, die ebenfalls an dem Format teilgenommen haben, gemerkt, dass sich dadurch tatsächlich in den Dörfern etwas bewegt", erklärt Schnurre.