In Angern im Landkreis Börde ist die Zukunft des Dorfladens gesichert. Landwirt Maik Burzlaff aus Groß Schwarzlosen in der Altmark führt den Laden in Angern fort. "Ich wollte eigentlich nur meine Kartoffeln hier verkaufen. Aber mit unserem bisherigen Geschäft ergänzt sich das super." Die Menschen in Angern stünden hinter dem Laden, damit sei er auch zukunftsfähig.

Bildrechte: MDR/Maik Hensch