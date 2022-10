In Oebisfelde im Landkreis Börde ist die Polizei seit Dienstagabend an einer Schule im Einsatz gewesen. Zuvor habe es eine unspezifische Drohung gegeben, teilte die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mit. Am Mittwochmittag gaben die Beamten schließlich Entwarnung. Man gehe aktuell von einer "unbedarften Kinderhandlung" aus, so eine Sprecherin.