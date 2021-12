Da muss der Hunger aber wirklich groß gewesen sein: In Oschersleben sind Unbekannte in das katholische Pfarrhaus eingebrochen – und haben sich zu nächtlicher Stunde und in aller Ruhe eine Suppe gekocht (und die dann auch gegessen). Laut Polizei drangen die Unbekannten in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch in das Pfarrhaus ein.