Auf der Autobahn 2 muss bis Ende Juli mit erheblichen Beeinträchtigungen gerechnet werden. Wie die Autobahn-Gesellschaft des Bundes am Donnerstag mitteilte, wird an der Landesgrenze zu Niedersachsen und an der Anschlussstelle Irxleben im Landkreis Börde in beiden Richtungen jeweils die rechte Spur gesperrt.