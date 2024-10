Cyberangriff auf Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Der Angriff sei bereits in der vergangenen Woche festgestellt worden, so Crackau. Man habe deshalb vorerst alle digitalen Prozesse eingestellt. IT-Experten seien dabei, die Systeme der Verbandsgemeinde Elbe-Heide zu überprüfen, damit sie wieder hochgefahren werden könnten. Der Bürgermeister zeigte sich aber zuversichtlich, dass die Verwaltung in dieser Woche wieder normal arbeiten könne.