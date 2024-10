Bei Cyberangriffen sind Gemeinden in Sachsen-Anhalt in der Regel auf sich selbst gestellt, müssen sich selbst externe Hilfe suchen und finanzieren. Nur in Ausnahmefällen, wie seinerzeit in Anhalt-Bitterfeld, helfen Experten der Bundeswehr oder das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.