Erstplatzierter: Bernhard Hieber (SPD) holte gut 30 Prozent. Bildrechte: Joachim Hoeft Der künftige Bürgermeister von Haldensleben im Landkreis Börde wird in einer Stichwahl bestimmt. Das ist das Ergebnis der Bürgermeisterwahl am Sonntag. Wie die Stadtverwaltung am Abend mitteilte, kam dabei keiner der neun Kandidatinnen und Kandidaten auf die erforderliche absolute Mehrheit.

Ebenfalls in der Stichwahl: Danny Meyer (CDU) Bildrechte: Danny Meyer Am 3. April werden sich deshalb die beiden bestplatzierten Kandidaten – SPD-Mann Bernhard Hieber und CDU-Kandidat Danny Meyer – in der Stichwahl messen. Hieber kam den Angaben zufolge auf 30,8 Prozent, Meyer auf 20,2.



Die Bürgermeister-Wahl in Haldensleben hatte bereits im Vorfeld für Aufsehen gesorgt. Die eigentliche Amtsinhaberin Regina Blenkle ist zwar seit mehr als fünf Jahren suspendiert und trat dennoch ein zweites Mal an. Acht Kandidaten stellten sich ihr entgegen.

Suspendierte Amtsinhaberin Blenkle chancenlos

Eine ernsthafte Chance hatte Blenkle (parteilos) offenbar nicht, sie kam laut vorläufigem Ergebnis auf 10,3 Prozent der Stimmen. Nicole Job (parteilos) verzeichnete gut 17 Prozent, Anja Reinke (parteilos) holte 5,4 Prozent.

Die ebenfalls parteilosen Kandidaten Stefan Scholz, Frank Schünemann und Patrick Siegl verbuchten allesamt weniger als zehn Prozent. Scholz bekam 8,6 Prozent, Siegl 4,4. Auf Schünemann entfielen 2,2 Prozent der Stimmen. Als letzter Kandidat kam Michael Schlahsa (die Basis) mit weniger als einem Prozent Zustimmung ins Ziel.

Die Geschichte der suspendierten Amtsinhaberin Blenkle

Im Mai 2015 hatte sich Regina Blenkle in einer Stichwahl gegen den CDU-Kandidaten Henning Otto durchgesetzt. Im Februar 2017 wurde die Bürgermeisterin durch den Stadtrat suspendiert. Damit nicht genug: Im November 2020 wurde sie vom Verwaltungsgericht in Magdeburg aus dem Amt entfernt.

Regina Blenke trat am Sonntag zur Wiederwahl an – obwohl sie als Bürgermeisterin suspendiert ist. Bildrechte: Regina Blenkle

Letztendlich gab die Justiz mehrere Gründe für die Entscheidung an: So soll sich Blenkle mehrfach über den Stadtrat hinweggesetzt haben. Zudem hatte Blenkle eigenmächtig eine neue Stelle in der Pressestelle der Stadt geschaffen, obwohl die nicht in den Ausgaben einkalkuliert war. Blenkle soll außerdem drei Umzugkartons mit wichtigen Akten aus Rathausbüros entfernt haben, hier läuft noch ein eigenes Verfahren.