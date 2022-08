Die Getreideernte in Deutschland ist in diesem Jahr wieder unterdurchschnittlich ausgefallen. Besonders schlecht ist die Bilanz für Sachsen-Anhalt, so der Deutsche Bauernverband in Berlin. Präsident Joachim Rukwied sagte, hierzulande seien beim Winterweizen nur 64 Dezitonnen geerntet worden, elf Dezitonnen unterm Schnitt. In Jahren mit normaler Witterung seien mindestens 80 Dezitonnen Ertrag möglich, heißt es vom Landesverband. "Hitze und viel zu wenig Wasser" hätten vielen Pflanzen seit der Aussaat keine guten Bedingungen geboten.