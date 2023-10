Der Weg ist anspruchsvoll, dafür aber auch unheimlich abwechslungsreich. Ob in den bunt schillernden Laubwäldern oder den weiten Feldern: Überall sind Geschichten zu entdecken. Vor etwas mehr als 30 Jahren war die ganze Gegend Grenzregion und Braunkohlegebiet. Ob alte Kohlegruben und Flöze, bis zum Horizont reichende Felder oder die bunten Laubwälder mit den Räubergeschichten und wilden Tieren: eintönig ist es hier keinesfalls. Man könnte Tage in einzelnen Dörfern verbringen, aber wir haben noch was vor. Eine Verabredung in Harbke. Also treten wir in die Pedale.