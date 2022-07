Die Idee mit dem Radweg wurde geboren, da diskutierte kaum jemand über Verkehrswende, Klimaschutz und Co. Wenn man so will, waren sie im Verein "Optische Telegrafie" also Vorreiter. Dass sie heute Pläne schmieden, den Radweg auszubauen, passt in die Zeit. Das bestätigt auch die Kreisverwaltung in der Börde – jenem Landkreis, in dem damals alles anfing. "Der Radverkehr nimmt eine wachsende Bedeutung im Tourismus für den Landkreis Börde ein", schreibt ein Kreissprecher auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT. Und dass man als auf Nachhaltigkeit bedachter Kreis den sanften Tourismus – also Wander-, Natur- oder Radtourismus – in den Mittelpunkt der touristischen Vermarktung stelle.