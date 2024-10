Das neue Feuerwehrhaus in Oschersleben im Landkreis Börde soll Mitte Dezember planmäßig fertig werden. Das sagte Bürgermeister Benjamin Kanngießer (parteilos) MDR SACHSEN-ANHALT. Auch die kalkulierten Baukosten von rund 10 Millionen Euro würden eingehalten.

"Es können da schnell einige Jahre vergehen und dann ist es am Ende teurer – durch Inflation etwa – mit den Fördermitteln zu bauen statt ohne", begründete Kanngießer die Entscheidung. Die Stadt habe deshalb ein Darlehen aufgenommen und sich an ein privates Bauunternehmen gewandt.

Der Neubau in Oschersleben wurde nötig, weil die Feuerwehr-Unfallkasse die Bedingungen für die Kameraden vor Ort kritisiert hatte. In dem bisherigen Gebäude aus den 70er Jahren hätten die Kameraden und die Fahrzeuge zu wenig Platz, hieß es. In dem neuen Feuerwehrgerätehaus entstehen unter anderem neue Umkleide-, Lager-, und Büroräume sowie größere Stellflächen für die Einsatzfahrzeuge.