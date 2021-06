In der Nachmittagshitze steht eine große Traube Badegäste vor dem Eingang zum Freibad in Wolmirstedt. Vor allem Schulkinder mit bunten Handtüchern über der Schulter warten hier ungeduldig darauf, sich endlich abkühlen zu können.

Es ist 16 Uhr und sozusagen Schichtwechsel für die Badegäste. Denn wegen den Corona-Vorschriften können immer nur 90 Gäste gleichzeitig in das Freibad. Damit alle auch die Chance auf eine Abkühlung bekommen, ist der Tag in Blöcke von jeweils zweieinhalb Stunden eingeteilt. Nach jedem Block wird rotiert.

Schnell die Kontaktdaten aufschreiben und endlich drinnen: Jetzt muss erst mal die Taucherbrille und der Schnorchel zurechtgerückt werden, bevor es unter Wasser geht. Ein junger Badegast hat aber beschwert sich, ihm sei langweilig. Die Rutsche müsse gesperrt bleiben und es könnten nicht so viele seiner Schulkameraden mitkommen, erzählt er. Nach einer klatschenden Arschbombe ins Becken lächelt der Grundschüler dann aber doch wieder zufrieden.

Ein anderer Junge flitzt über den Steinweg zu seinem Handtuch. Ein kurzes "Hey!" vom Bademeister reicht, damit er ein wenig langsamer macht. Stefan Grahn steht mit Strohhut auf dem Kopf und einer dicken Schicht Sonnencreme auf der Nase an seinem Platz. Er hat hier die Autorität, viele der Kinder haben schließlich bei ihm das Schwimmen gelernt. Schon seit 14 Jahren sorgt er für Ordnung am Beckenrand und Sicherheit im Wasser.

Stefan Grahn ist nach 14 Jahren als Schwimmmeister im Freibad Wolmirstedt routiniert. Bildrechte: MDR / Moritz Lünenborg

Derzeit rufen viele Leute aus der Umgebung bei ihm an, um nach Schwimmkursen zu fragen. Denn das Schwimmbad in Haldensleben ist noch geschlossen und auch das Freibad in Zielitz bleibt zu. "Man könnte als Schwimmmeister wahrscheinlich rund um die Uhr Kurse anbieten", sagt Grahn. Aber er fragt sich, wie man das unter den Auflagen hinkriegen sollte.