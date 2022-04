Bunte Blüten-Pracht im nächtlichen Feuerschein: Was romantisch aussieht, hat einen ernsten Hintergrund. Denn Minusgrade bringen derzeit die Obsternte in Gefahr – auch auf den Plantagen der Familie Hornemann in Langenweddingen im Landkreis Börde.

Hier stehen derzeit hunderte Zwetschgen- und Pfirsichbäume in voller Blüte. In der Nacht zum Ostersonntag sank plötzlich die Temperatur – Frost! Die zarten Blüten drohten zu erfrieren. Und so musste schnell gehandelt werden. Gegen zwei Uhr wurden deshalb 200 Paraffinkerzen entzündet. "Mit den Fackeln heben wir die Umgebungstemperatur um ein paar Grad an. Dies soll die Blüten schützen", so Gitte Hornemann.