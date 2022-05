Neue Dauerausstellung Todesfälle an der DDR-Grenze: Gedenkstätte Marienborn zeigt Einzelschicksale

In der DDR sind zwischen 1960 und 1988 mehr als 70.000 Menschen wegen "versuchter Republikflucht" verhaftet worden. Mindestens 200 sind gestorben. Die Gedenkstätte Marienborn am ehemaligen Grenzübergang beleuchtet nun in einem neuen Ausstellungsteil sieben Einzelschicksale.