Nach einem Unfall mit einem Gefahrguttransporter bleibt die Autobahn 2 in Richtung Hannover zwischen Marienborn/Helmstedt und Helmstedt-Zentrum noch bis Mittwochnachmittag gesperrt. Das erklärte ein Sprecher der Autobahnpolizei am Dienstagabend MDR SACHSEN-ANHALT.

Nach seinen Worten dauern die Bergungsarbeiten an. Sie sollen gegen 22 Uhr am Dienstag abgeschlossen sein. Allerdings sei bei dem Unfall Gefahrgut ausgelaufen. Die Fahrbahndecke müsse deshalb abgetragen und erneuert werden. Wegen der Asphaltierungsarbeiten sei die lange Sperrung unumgänglich.

Probleme gibt es auch anderswo auf der A2: Wegen der Sprengung einer Weltkriegsbombe in Magdeburg wird die Fahrbahn am Dienstagabend kurzzeitig in beiden Richtungen gesperrt.