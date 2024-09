In Klein Germersleben in der Börde brennt es in einem Landbetrieb. Wie der Wehrleiter von Klein Germersleben, Thomas Lorenz, MDR SACHSEN-ANHALT am Montagmorgen mitteilte, brach das Feuer in einer Lagerhalle gegen zwei Uhr in der Nacht aus. Rund 50 Feuerwehrleute seien vor Ort, um den Brand zu löschen, darunter Kameraden aus Wanzleben, Domersleben und Bottmersdorf.