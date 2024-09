Der Brand einer Lagerhalle in Klein Germersleben in der Börde ist gelöscht. Das teilte ein Sprecher der Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mit. Demnach konnte die Feuerwehr den Löscheinsatz am Montagnachmittag gegen 15:30 Uhr beenden, am Abend soll die Nachkontrolle folgen. Am Dienstagvormittag solle ein Statiker prüfen, ob das Gebäude sicher ist. Im Anschluss werde die Polizei mit den Ermittlungen beginnen.

Bildrechte: Thomas Lorenz