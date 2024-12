In Gröningen im Landkreis Börde ist in der Nacht zu Sonnabend eine Scheune mit fünfhundert Strohballen abgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt.

Wie die Leitstelle MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, war das Gebäude bei Gröningen gegen 21 Uhr in Flammen aufgegangen. Wegen der Strohballen in der Scheune habe man sich entschieden, das Gebäude kontrolliert abbrennen zu lassen. Gelagert waren in dem Gebäude neben Stroh auch rund 50 Tonnen Düngemittel.