Kerstin Dörfel ärgert sich derweil über etwas anderes: Die Erklärung zur neuen Berechnung der Grundsteuer soll in der Regel online eingereicht und nur in Einzelfällen in Papierform abgegeben werden. "Meine Eltern zum Beispiel sind über 70 und müssen als Rentner keine Steuererklärung machen", sagt Kerstin Dörfel, "sie haben nicht mal eine E-Mail-Adresse und brauchen jemanden, der sie an die Hand nimmt." Andernfalls werde die Reform viele Menschen überrollen. So wie ihren Eltern gehe es vielen, vor allem älteren, Menschen.