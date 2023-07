Hintergrund sind die Tarifverhandlungen für den Einzel- und Versandhandel. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 2,50 Euro mehr pro Stunde. Noch bis kommenden Freitag werde am Logistikzentrum in Haldensleben gestreikt. Laut Verdi werde sich mehr als die Hälfte der über 3.600 Beschäftigten beteiligen.

Die Hermes Fulfilment rechnet damit, dass der einwöchige Warnstreik Auswirkungen für die Kundinnen und Kunden hat. Betriebsleiter Stefan Nießen sagte MDR SACHSEN-ANHALT , Hermes Fulfilment werde selbstverständlich alles dafür tun, dass sich die Auswirkungen in Grenzen halten und den Endkunden die bestellte Ware zeitnah geliefert wird. "Um das zu erreichen, werden wir auch auf andere Versandzentren unseres Logistiknetzwerks zurückgreifen", so Nießen.

Die Beschäftigten in Haldensleben und die Gewerkschaft Verdi fürchten jedoch vor dem Hintergrund anhaltender Inflation weniger Geld am Monatsende. Gewerkschaftssprecher Torsten Furgol sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Sonntag, der Reallohn sei innerhalb der vergangenen 14 Jahre um rund acht Prozent gesunken. Aktuell gebe es durchschnittlich 13,12 Euro pro Stunde, etwa drei Prozent weniger als in der Branche üblich.