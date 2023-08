Die Beschäftigten in Haldensleben und die Gewerkschaft Verdi fürchten jedoch vor dem Hintergrund anhaltender Inflation weniger Geld am Monatsende. Gewerkschaftssprecher Torsten Furgol sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Sonntag, der Reallohn sei innerhalb der vergangenen 14 Jahre um rund acht Prozent gesunken. Aktuell gebe es durchschnittlich 13,12 Euro pro Stunde, etwa drei Prozent weniger als in der Branche üblich.