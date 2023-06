In Haldensleben im Landkreis Börde wird am Mittwoch bei dem Logistikunternehmen Hermes gestreikt. Aufgerufen hat die Gewerkschaft Verdi. Es werden rund eintausend Teilnehmer erwartet. "Der Ausstand betrifft beide Versandzentren, sowohl das an der Hamburger Straße als auch das im Südhafen und auch alle Schichten. Wie viel Prozent der geplanten Tagesmenge eventuell erst mit Verzögerung logistisch abgewickelt werden kann, lässt sich momentan noch nicht abschätzen", sagt Stefan Nießen, Betriebsleiter von Hermes Fulfilment in Haldensleben.