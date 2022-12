Aber dürfen Privatpersonen einfach so Katzen einfangen? Sachsen-Anhalts Tierschutzbeauftragter König sagt grundsätzlich: Ja. Laut Fundtiererlass des Landes sei es erlaubt, aufgefundene Haustiere, wie es die Katzen in Haldensleben einmal waren, zu füttern und in Obhut zu nehmen.

Das sollte jedoch stets in Absprache mit der zuständigen Behörde, also dem Ordnungsamt, passieren. Tierheime stünden nicht in der Pflicht, jedes Tier aufzunehmen. Verletzte oder kranke Tiere sollten in jedem Fall zu einem Tierarzt gebracht werden.

Dort würde dann ein Fundtierbogen ausgefüllt und das Tier nach einem Mikrochip untersucht. Zunächst trage der Finder die Kosten. Ein möglicher Besitzer hätte Anspruch darauf, sein Tier zurück zu erhalten. Dazu müsse er allerdings einen Teil der Kosten übernehmen.

Das Wolmirstedter Tierheim unter Leitung von Otfried Müller kommt für die Behandlung der eingefangenen Katzen auf. Bildrechte: Max Hensch

Katzen in Tierheim untergebracht

Mittlerweile haben die Frauen acht Katzen eingefangen. Die Hälfte ist im Wolmirstedter Tierheim, die andere Hälfte in Satuelle untergebracht. Kathrin Behrends hatte zunächst mitgeteilt, sie selbst hätte keine Anfrage erhalten um die Tiere aufzunehmen. Am Freitag waren dann die Frauen, zu ihrem eigenen Unmut, doch in Satuelle vorstellig geworden. Es gab Absprachen unter den Tierheimen, auch weil Wolmirstedt nicht bereit war, die volle finanzielle Last zu schultern. Die Tierschutzvereine erhalten von ihren Kommunen keine Vergütung pro aufgenommenem Tier, sie müssen mit einer Jahrespauschale auskommen, die viele unvorhergesehene Fälle nicht einkalkuliert. Auch das sei ein Grund, warum Tierschützer häufig die Bevölkerung um Spenden bitten müssen, um ihre Arbeit fortzuführen.

Der Wolmirstedter Tierheimleiter und Landeschef des Deutschen Tierschutzbundes, Otfried Müller, hatte sich zuvor sehr unzufrieden mit der Situation gezeigt. Sein Verein übernimmt nun die Kosten für die tierärztliche Behandlung und Unterbringung der vier geretteten Streuner. Alle Katzen seien erkältet, zum Teil schwer, eine Katze muss sogar an den Tropf. Das sei insbesondere im Zuge der gestiegenen Tierarztkosten eine Belastung. Es gelte nun aber die Tiere aufzupäppeln und schließlich zu kastrieren, um eine weitere Vermehrung zu verhindern.