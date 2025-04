Es ist ein Stück weit Pionierarbeit, die die Firma Seraplant auch in ihrer zweiten Produktionsphase leistet. Immer wieder müssen Maschinen und Verfahren abgeschaltet und optimiert werden. "Wir sind einer der ersten Betriebe, die das im Großserienformat anbieten, daher gibt es kaum Erfahrungen mit den Verfahren und Prozessen. Wir müssen uns das mit viel Schweiß und auch Geld erarbeiten", heißt es von der Geschäftsleitung. Bisherige Produktionsreihen hätten aber gezeigt, dass das Verfahren funktioniere und wirtschaftlich betrieben werden könne. In der Entwicklung seien auch Düngemittel aus alternativen Säuren, um den Anteil an frischen Phosphor weiter zu reduzieren.

Verfahren ist innovativ, aber teuer

Grob gesagt wird bei Seraplant Klärschlammasche mit frischer Phosphorsäure und Wasser aufgeschlossen, und im sogenannten Wirbelschichtverfahren zu Düngekörnern aufgeschichtet. 60.000 Tonnen Dünger könnte das Unternehmen im Jahr produzieren. Das Hauptproblem: Nach wie vor braucht das Verfahren viel Energie, vor allem Gas, was die Produktionskosten erhöht. Wirtschaftlich ist die Herstellung von Dünger in der Anlage in Haldensleben noch nicht, auch wenn es bereits internationale Kunden gibt. Laut Gesellschafter Trutwin ist der Dünger auch in Ländern gefragt, wo bereits heute härtere Düngevorschriften als in Deutschland gelten. Bildrechte: picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Allerdings: Die Anlage im Südhafen von Haldensleben darf bisher nur Klärschlamm nutzen, der ohnehin schon sauber genug für die Nutzung in der Landwirtschaft wäre. Entsprechend sauber ist der Dünger. Andersrum kann Seraplant auch nicht von allen Klärwerken Schlamm annehmen. Ein weiteres Großprojekt in Schkopau dürfte dabei zur Konkurrenz werden. Seraplant prüft deshalb, künftig auch selbst Schadstoffe aus der Asche zu filtern.

Seraplant hofft auf Gesetzgebung

Die Geschäftsführung glaubt: Seraplant kann bestehen, wenn die Rahmenbedingungen richtig sind. Spätestens ab 2029, wenn die neuen Vorschriften gelten. Daniel Trutwin kritisiert aktuell bürokratische Hürden. Zudem würde trotz des Ukraine-Kriegs weiterhin billiger russischer Dünger massiv den Marktpreis drücken. Auch sei es in Deutschland noch nicht geklärt, wie die Kosten für das Phosphorrecycling umgelegt werden. Eigentlich, so die Geschäftsleitung bei Seraplant, müssten die Abwassergebühren um etwa zwei Cent steigen, damit die Betreiber der Klärwerke mehr an Firmen wie ihre für die Aufarbeitung des Schlamms zahlen könnten. Bisher sei das aber nicht möglich. Nur die Kosten für die (deutlich günstigere) Entsorgung könnten umgelegt werden.